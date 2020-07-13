İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’e CAS’tan iyi haber geldi. Daha önce Avrupa Kupaları’ndan 2 yıl men edildiği açıklanan Manchester City’nin men cezasının kaldırıldığı duyuruldu. CAS’tan Manchester City hakkında yapılan açıklamada İngiliz ekibinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle UEFA’ya 10 milyon Euro ceza ödeyeceği belirtildi.
13 Tem 2020 - 11:56- Spor Güncelleme: 13 Tem 2020 - 12:38
CAS, Manchester City’nin men cezasını kaldırdı
Uluslar arası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’e verilen Avrupa Kupaları’ndan men cezasının kaldırıldığını açıkladı. İngiliz ekibi, kural ihlali sebebiyle 10 milyon Euro ceza ödeyecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.