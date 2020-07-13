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13 Tem 2020 - 13:06- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399,40 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 399,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399,40 liradan, 2 bin 631 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 652 liradan, 365 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 369 liradan, 2 bin 571 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 591 liradan, bin 286 liradan alınan Yarım Ziynet bin 296 liradan ve 643 liradan alınan Çeyrek Ziynet 648 liradan satılıyor.

(İHA)

13 Tem 2020 - 13:06 İHA İstanbul- Ekonomi

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