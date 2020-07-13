Haberler Ankara Haberler Ankara
13 Tem 2020 - 13:28- Asayiş G: 13 Tem 2020 - 13:46

Eşi ve kayınvalidesini önce bıçaklayıp sonra tüfekle vurup kaçmıştı! Sanığa 20 yıl 10 ay hapis cezası

Esenyurt'ta eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayıp tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Hüseyin İsenç, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve “kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Esenyurt'ta eşi ve kayınvalidesini bıçakla yaralayıp tüfekle ateş açtığı gerekçesiyle yargılanan Hüseyin İsenç, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve “kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin İsenç, Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlandı.

Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık İsenç'in avukatı, müvekkilinin olayda öldürme kastının olmadığını savunarak, sanığın olayı tahrik altında işlediğini öne sürdü.

Son sözü sorulan sanık Hüseyin İsenç, "Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin İsenç'i eşi Ergül İsenç'e karşı "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme’’ suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ile cezanın geleceğine olası etkilerinin lehe indirim sebebi sayan mahkeme sanığın cezasını 12,5 yıla indirdi.

Sanık İsenç’e, kayınvalidesi olan Ayşe Öksüzömer’e karşı eyleminden dolayı da "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası veren mahkeme, sanığa verilen cezada tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hüseyin İsenç'in Ergül İsenç ile evli oldukları ve ailevi nedenlerden dolayı olay öncesi aralarında birçok kez tartışma yaşandığı belirtilmişti.

Olay günü sanık İsenç'in evden çıkan Ergül İsenç ve annesi Ayşe Öksüzömer'i takip ettikten sonra elindeki bıçakla önce eşini, sonra kayınvalidesini çeşitli yerlerinden yaraladığı aktarılan iddianamede, müştekilerin ayağa kalkıp kaçmaya çalıştıkları sırada, sanığın boynunda asılı tüfekle Ergül İsenç'e ateş edip kaçtığı anlatılmıştı.

Olayda kullanılan silahın ruhsatsız olduğu bildirilen iddianamede, sanığın Ergül İsenç'e yönelik eylemi nedeniyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'e karşı ise "nitelikli şekilde kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Van Gölü’nden 2 ceset daha çıkarıldı... Ölü sayısı 31'e yükseldi mask
Van Gölü’nden 2 ceset daha çıkarıldı... Ölü sayısı 31'e yükseldi
Diyarbakır’da ambulansa silahlı saldırı! mask
Diyarbakır’da ambulansa silahlı saldırı!
Bankacı eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında... mask
Bankacı eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısında...
Acı Haber Geldi! Artvin’de sele kapılan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Acı Haber Geldi! Artvin’de sele kapılan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van Gölü'nde 3 kişinin daha cesedi bulundu mask
Van Gölü'nde 3 kişinin daha cesedi bulundu
Bir babanın en zor anı! Oğlunun cesedini elleriyle kıyıya çıkarttı - Video haber mask
Bir babanın en zor anı! Oğlunun cesedini elleriyle kıyıya çıkarttı - Video haber
Batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları devam ediyor mask
Batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları devam ediyor
Serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu
60 yaşındaki adam yankesicilik yaparken suçüstü yakalandı - Video Haber mask
60 yaşındaki adam yankesicilik yaparken suçüstü yakalandı - Video Haber
HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı mask
HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

13 Tem 2020 - 13:28 AA İstanbul- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eşi ve kayınvalidesini önce bıçaklayıp sonra tüfekle vurup kaçmıştı! Sanığa 20 yıl 10 ay hapis cezası mask
Eşi ve kayınvalidesini önce bıçaklayıp sonra tüfekle vurup kaçmıştı! Sanığa 20 yıl 10 ay hapis cezası
Batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları devam ediyor mask
Batan teknedeki cesetlerin çıkarılması çalışmaları devam ediyor
Serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu mask
Serinlemek için denize giren 18 yaşındaki genç boğuldu
Ömer Halisdemir’i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret mask
Ömer Halisdemir’i şehit eden darbeciye OHAL Komisyonundan ret
Ters şeride giren tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı mask
Ters şeride giren tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
Ankara dahil 6 ilde FETÖ operasyonu: Polis ve hemşirelerin olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı mask
Ankara dahil 6 ilde FETÖ operasyonu: Polis ve hemşirelerin olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı mask
Binali Yıldırım’ın eşine hakaret eden İyi Partili Özeren tutuklandı
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü... mask
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü...
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı mask
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi ile dava açıldı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

GALERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi borcunu ödemedi, firma haczetti - Video Haber mask
İstanbul Büyükşehir Belediyesi borcunu ödemedi, firma haczetti - Video Haber
Düğün sonrası çift balayı yerine soluğu hastanede aldı - Video Haber mask
Düğün sonrası çift balayı yerine soluğu hastanede aldı - Video Haber
Acı Haber Geldi! Artvin’de sele kapılan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı mask
Acı Haber Geldi! Artvin’de sele kapılan 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van Gölü'nde 3 kişinin daha cesedi bulundu mask
Van Gölü'nde 3 kişinin daha cesedi bulundu
Bir babanın en zor anı! Oğlunun cesedini elleriyle kıyıya çıkarttı - Video haber mask
Bir babanın en zor anı! Oğlunun cesedini elleriyle kıyıya çıkarttı - Video haber
5 hektarlık alan kül olmuştu! Yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi mask
5 hektarlık alan kül olmuştu! Yangın çıkardığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL