Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 398,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,40 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 645 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 561 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 581 liradan, bin 276 liradan alınan Yarım Ziynet bin 286 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı.

(İHA)