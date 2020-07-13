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13 Tem 2020 - 17:46- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,40 lira oldu.
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İstanbul Kapalıçarşı’da 398,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,40 liradan, 2 bin 624 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 645 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 561 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 581 liradan, bin 276 liradan alınan Yarım Ziynet bin 286 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı.

(İHA)

13 Tem 2020 - 17:46 İHA İstanbul- Ekonomi

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