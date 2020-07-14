Dışişleri Bakanlığı Afganistan’daki terör saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın Semengan vilayetinde Ulusal Güvenlik Direktörlüğü’nü (NDS) hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerinde bulunurken, şu ifadelere yer verildi:
“Afganistan’da son dönemde artan şiddet eylemlerine bir an önce son verilmesi, özellikle barış için ciddi bir fırsatın yakalandığı bu dönemde hala şiddete başvurarak amaçlarına ulaşabileceklerine inananlara, bu eylemlerden vazgeçmeleri ve Afgan halkının beklentileri doğrultusunda barış için hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.