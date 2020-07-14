Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Tem 2020 - 10:18- Asayiş

İçişleri Bakanlığı: "3 bin 320 şahıs yakalandı"

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "Aranan Şahısları Operasyonu" ve "Güven Huzur Uygulaması"nda bin 21’i hükümlü, 2 bin 299’u ise yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 320 şahsın yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini bildirdi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Türkiye genelinde Aranan Şahısları Operasyonu ve Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan operasyon ve uygulamalarda 13 bin 257 ekip, 55 bin 472 personel, 182 dedektör köpeği görev aldı. 4 bin 537 ikamet ve bin 623 noktada yapılan uygulamalarda bin 21’i hükümlü, 2 bin 299’u yakalama emri ile aranmakta olan toplam 3 bin 320 şahıs adli mercilere sevk edildi. Yapılan uygulamalar sonucunda 138 bin 597 araç denetlendi, 18 adet aranan araç tespit edildi. 11 bin 687 araca cezai işlem uygulanırken, 731 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda 21 bin 575 umuma açık yer denetlendi. Denetlemelerde 850 umuma açık yere cezai işlem uygulanırken, 15 iş yeri kapatıldı. 458 bin 472 şahsın sorgulandığı uygulamalarda bin 285 şahsa adli-idari işlem yapılırken, 7’si çocuk olmak üzere 29 kayıp şahıs bulundu. Ayrıca yapılan bu çalışmalar sonucunda 18 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 499 adet mermi, 7 adet kesici/delici alet, 181 gram eroin, 144 gram esrar, 110 gram captagon, 217 kök kenevir ve 117 paket kaçak sigara ele geçirildi.

(İHA)

14 Tem 2020 - 10:18 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası mask
Eskişehir'de eşini bıçaklayarak öldüren sanığa müebbet hapis cezası
Darp edilmesi olayıyla gündeme gelmişti... Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti mask
Darp edilmesi olayıyla gündeme gelmişti... Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmaya kalktı... mask
Boşanma sürecinde olan kadın, kocasının eşyalarını balkonda yakmaya kalktı...
Esenyurt’ta dehşet anları! Bir kamyonet dolusu adam kovaladıkları adamı linç etti mask
Esenyurt’ta dehşet anları! Bir kamyonet dolusu adam kovaladıkları adamı linç etti
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü mask
Tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü mask
Tekirdağ'da feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı... mask
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı...
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara mask
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara

GALERİ

Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber mask
Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber mask
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber mask
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber mask
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi" mask
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi"
Yenimahalle Belediyesi, Adnan Kahveci Parkı'nı yeni konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor mask
Yenimahalle Belediyesi, Adnan Kahveci Parkı'nı yeni konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL