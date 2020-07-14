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14 Tem 2020 - 10:18- Sağlık

Krem ve losyonlar güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıpratıyor

Güneşe çıkmadan önce sürülen krem ve losyon gibi kozmetik ürünler, cildi daha fazla yıpratıyor.
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Sağlık turizm direktörü Nihat Tüney, yaz aylarında cilt bakımının önemine değinerek, “Cilde sürülen krem ve losyon gibi kozmetik ürünler güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıpratır” dedi.

Tüney, pandemi sonrası yaz döneminde cilt bakımı, sağlık turizmi ve kliniklerde alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Yaz aylarında cilt bakımının önemine işaret eden Tüney, cilde sürülen krem ve losyon gibi kozmetik ürünlerin güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıprattığını söyledi. Tüney, “Özellikle estetik prosedürler uygulanan kişilerin yaz aylarında daha dikkatli olması gerekiyor. Bu kişiler, iyileşme döneminde gün içerisinde üç-dört saatlerini ilaç, krem, losyon vs gibi ürünleri kullanmadan geçirmeliler. Bu uygulama sağlık açısından iyi olacaktır. Bu dönemi atlatabilmek ve özelikle yaz aylarının yan etkilerinden korunmak için bu önlemlere dikkat edilmelidir” sözlerini kaydetti.

“SAĞLIK TURİZMİNDE NORMALLEŞMEYE GEÇTİK”

Tüney, sağlık turizminde de pandemiden dolayı dikkat edilmesi gerekenler olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: “Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüs, adeta küresel çapta hayatı felç etti. Türkiye’de uygulanan tedbirlerle bu pandemi sürecini başarılı şekilde yönetildi ve yeni normalleşme başladı. Bu kapsamda birçok alanda olduğu gibi sağlık turizminde de bazı önlemlerle normalleşmeye geçtik. Bu işlemler yapılırken temizlik ve sterilize ortam çok önemli. Klinikte uygulanan dezenfeksiyon işlemlerinin başında her odada ultraviyole ışın temizliği ile sterilizasyon gerçekleştirilmesi geliyor. Bu sayede hem çalışanlar hem de hastalar kendini güvende hissedecek.”

“KLİNİKLERDE ALINAN ÖNLEMLER RİSKLERİ ORTADA KALDIRIYOR”

Pandemi sürecinde refakatçilerle ilgili önlemlere de işaret eden Tüney, şunları kaydetti: “Kliniğe girmeden önce hasta ve hasta yakınlarının ateş ölçümü gerçekleştirilmesi, olası riskleri ortadan kaldırıyor. Bu sayede ateşi yüksek olan bireylere erken tanı konulabilme olanağı doğmuş oluyor. Pandemi ile mücadele kapsamında bekleme salonlarının belirli noktalarına dezenfektan ve el temizliği sağlayan sterilizasyon ekipmanlarını yerleştirdik. Salgının yayılmaması adına alınan tedbirler, son derece olumlu sonuçları beraberinde getiriyor. Klinik çalışanlarının öncesinde ateşi ölçülerek kliniğe girmelerine onay veriliyor. Maske ve eldivenlerle çalışılması gerekliliği ise klinik tedbirleri arasında öne çıkıyor.”

(İHA)

14 Tem 2020 - 10:18 İHA İstanbul- Sağlık

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