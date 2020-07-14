Haberler Ankara Haberler Ankara
14 Tem 2020 - 10:26- Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa, güne yüzde 0,24’lük düşüşle başladı.
mask

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,24’lük düşüşle başladı. Endeks, 284,92 puanlık azalışla 118 bin 113 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,41, holding endeksi de 0,23 değer kaybetti.

(İHA)

14 Tem 2020 - 10:26 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Temmuz 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 14 Temmuz 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 13 Temmuz 2020 Güncel Fiyatlar... mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 13 Temmuz 2020 Güncel Fiyatlar...
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı mask
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları açıklandı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Bakan Pekcan’dan esnafa kredi yapılandırma müjdesi mask
Bakan Pekcan’dan esnafa kredi yapılandırma müjdesi
Turkcell'den esnafa özel "can suyu" desteği mask
Turkcell'den esnafa özel "can suyu" desteği
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı mask
Ankara Etimesgut'ta trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı... mask
Gözlerine inanamadılar! Musluktan yılan çıktı...
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara mask
Başkan Altınok Bir Günde “Sosyal Mesafeli” 6 Nikâh Kıydı... - Ankara

GALERİ

Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber mask
Gece saatlerinde çekilen bu görüntü izleyenlerde şaşkınlık oluşturdu - Video Haber
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber mask
“Dövüş Kulübü” filmini aratmayan meydan kavgası kamerada - Video Haber
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber mask
Bir iş yerinden televizyon çalan hırsızlar kameraya böyle yakalandı - Video Haber
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber mask
Rize’den Acı Haber Geldi! Meydana gelen selde ölü sayısı 2’ye yükseldi - Video Haber
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi" mask
Kovid-19 hastası yaşadıklarını anlattı: "Akciğerlerim ağzımdan çıkacak gibiydi"
Yenimahalle Belediyesi, Adnan Kahveci Parkı'nı yeni konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor mask
Yenimahalle Belediyesi, Adnan Kahveci Parkı'nı yeni konseptle yeniden hizmete açmaya hazırlanıyor
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL