Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince ve MİT birimlerince DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan 20 Irak uyruklu şahsın Ankara’daki adresleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şahıs yakalandı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
14 Tem 2020 - 10:36- Asayiş Güncelleme: 14 Tem 2020 - 10:43
Ankara’da DEAŞ şüphelisi 18 Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı
MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen Irak uyruklu 20 şüphelinin adresi tespit edildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.