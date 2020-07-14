Darp edilmesi olayıyla gündeme gelmişti... Genç avukat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Bakırköy Adliyesi’nde 14 Şubat 2020’de darp edilmesi olayıyla gündeme gelen İstanbul Barosu Bakırköy Bölge temsilcisi avukat Aybars Adıgüzel (27) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu sosyal medya hesabından “Bu büyük bir acı... Daha yaşamın başıydı. Daha çok şey verebilirdi. Önce sergisine, sonra konserine gittiğim bir sanatçıydı... Avukatlığını sanatıyla birleştirip ona güç katan bir örnek kişiydi. Allah rahmet eylesin” cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Aybars Adıgüzel’in Bursa’da defnedileceği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.