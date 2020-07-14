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14 Tem 2020 - 13:47- Asayiş G: 14 Tem 2020 - 14:56

Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan kadının, yargılanmasına başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hakkında "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan dava açılan kadının, yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fazilet Azimi, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, maktul Hasan Özbek’in ağabeyi Ramazan Özbek ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

SEGBİS ile savunma yapan tutuklu sanık Fazilet Azimi, Afganistan'da evlendiği maktul Hasan Özbek ile 11 yıl önce Türkiye'ye geldiklerini, çocuklarının burada doğduğunu ancak eşiyle Türkiye'de resmi evliliklerinin olmadığını söyledi.

Eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini ancak kendisinin bunu istemediğini anlatan sanık Azimi, eşinden Türkiye'de de resmi nikah yapmasını istediği için aralarında anlaşmazlıklar yaşandığını kaydetti.

Azimi, kendisine güvenmeyen eşinden ayrılmak istediğini fakat onun bunu kabul etmeyerek kendisini öldürmekle tehdit ettiğini dile getirerek, maktulün kendisine çocukların yanında da şiddet uyguladığını, boğmaya çalışarak öldürmeye teşebbüs ettiğini anlattı.

Eşinin devamlı bir işi olmadığı için de kendisini suçladığını belirten Azimi, "Bana yaptıklarını ne kadar anlatmaya çalışsam da anlatamam. Ben çocuklarımın sakin bir hayatı olmasını istiyordum. Darp olmasaydı, çocuklarım için dayanabilirdim. Daha önce de eşimin darp olayları sebebiyle polise gittim. Hatta elime dikiş atıldı, şikayet ettim. Bir gün beni öldüresiye dövdü. Abisini çağırdım. Çocuklarım için yaşamak istedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, SEGBİS bağlantısındaki ses sorunu nedeniyle savunmanın alınmasına ara vererek, sanığın bir dahaki celsede duruşmada hazır edilmesine karar verdi.

Duruşmada söz verilen maktulün ağabeyi müşteki Ramazan Özbek de, kardeşiyle aynı apartmanda karşılıklı otururduklarını belirterek sanığın, kardeşinden çocuklara kimlik çıkarmasını ve resmi evlilik yapmasını istediğini söyledi.

Kardeşinin bunun için uğraştığını ifade eden Ramazan Özbek, "Son 1 aydır Fazilet evde yemek yapmıyormuş. Son gece de Afgan pilavı yapmış. Pilavı yedikten sonra kardeşim kendinden geçmiş. Baltayı getirmiş, kafasına vurmuş ve öldürmüş. Bu olaydan yaklaşık 1-2 ay önce kardeşim Afganistan'daki tarlalarını satmış ve 25 bin dolar kadar parayı Türkiye'ye getirmiş ancak paraya ne oldu bilmiyoruz. Şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celsede sanık ile maktulün çocuklarının dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 57 yaşındaki maktul Hasan Özbek ile 29 yaşındaki sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu anlatıldı.

İddianamede, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle Özbek'e husumet besleyen sanık Fazilet Azimi'nin, maktulü öldürmeye karar verdiği, bunun için balta temin ettiği, 24 Kasım 2019'da salondaki yer yatağında uyurken Hasan Özbek'i, kafasına 13'ü öldürücü nitelikte 15 kez baltayla vurarak öldürdüğü ifade edildi.

İddianamede, sanığın, "maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için elverişli balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve uzun bir süre maktulün başında bekleyerek kesin öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım talep etmesi" bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştiği kaydedildi.

İddianamede, sanık Fazilet Azimi'nin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
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14 Tem 2020 - 13:47 AA İstanbul- Asayiş

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