Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm imkanlarıyla her zaman asil Türk milletinin emrinde olduğunu ifade ederek, Kastamonu’nun Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin, Türk Hava Kuvvetlerinin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldığını bildirdi.
14 Tem 2020 - 14:03- Asayiş Güncelleme: 14 Tem 2020 - 14:09
Kastamonu’da yamaçtan düşen bir vatandaş, Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın’a sevk edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin Türk Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine sevk edildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.