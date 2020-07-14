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14 Tem 2020 - 14:18- Asayiş G: 14 Tem 2020 - 14:34

Kastamonu’da yamaçtan düşen bir vatandaş, Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın’a sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kastamonu Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin Türk Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar tarafından araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine sevk edildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm imkanlarıyla her zaman asil Türk milletinin emrinde olduğunu ifade ederek, Kastamonu’nun Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin, Türk Hava Kuvvetlerinin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldığını bildirdi.

14 Tem 2020 - 14:18 İHA Ankara- Asayiş

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