Kastamonu’da yamaçtan düşen bir vatandaş, Hava Kuvvetleri helikopteriyle Bartın’a sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm imkanlarıyla her zaman asil Türk milletinin emrinde olduğunu ifade ederek, Kastamonu’nun Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen bir kişinin, Türk Hava Kuvvetlerinin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldığını bildirdi.