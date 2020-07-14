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14 Tem 2020 - 15:42- Asayiş G: 14 Tem 2020 - 16:36

Gürültü yaptıkları için evine zorla girip darp etmişlerdi! Sanıkların yargılanmasına başlandı

Bakırköy'de gürültü yaptıkları için kendilerini mesajla uyaran üst kattaki komşularının evine zorla girerek, müştekinin eşine de saldırıp, darp, tehdit ve hakaret ettikleri iddia edilen aynı aileden 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Bakırköy'de gürültü yaptıkları için kendilerini mesajla uyaran üst kattaki komşularının evine zorla girerek, müştekinin eşine de saldırıp, darp, tehdit ve hakaret ettikleri iddia edilen aynı aileden 3 kişinin yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki İskender Karaduman ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Ali, Okan ve Gökhan Şenyüzlü ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada söz verilen müşteki İskender Karaduman, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Eşim bu olay sebebiyle psikolojik tedavi görüyor. Oğlum da travma yaşıyor. Salonun ortasında sanıklardan baba olan kişi, başımı dizi ile bastırmıştır. Diğer sanıklar, tekme ve tokat atarak beni yaraladılar. 10 yaşında 2 çocuğum var. Birisi eve girmeye çekiniyor. Hala olayın etkisindeler. Ben yalnızca çok kibar şekilde ‘lütfen’ diyerek sessiz olmalarını istemiştim." diye konuştu.

Sanıklardan Ali Şenyüzlü'nün babasının alzheimer hastası olduğunu ve bu kişiyi sırtında taşıdığını anlatan müşteki Karaduman, sanıkların her işlerine koştuğunu ancak onların kendisine karşı bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Müşteki Karaduman’ın avukatı Müşerref Seko da, halen müvekkilinin taciz edildiğini ifade ederek, "Müvekkilimin evi takip ediliyor. Sanıkların tekrar tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanıkların avukatı da müvekkillerinin bu celsede hazır olmadıklarını, gelecek celsede hazır edeceklerini söyledi.

Müştekinin, müvekkillerine hakaret ettiğini, olayın bu nedenle meydana geldiğini ifade eden sanık avukatı, suçlamaları kabul etmediklerini anlattı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler İskender ve Nükte Karaduman ile sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü’nün komşu oldukları, 12 Aralık 2019’da Karaduman’ın gürültü nedeniyle sanıklardan Ali Şenyüzlü’ye sessiz olmaları konusunda iki defa mesaj attığı belirtiliyor.

Mesajdan sonra sanık Şenyüzlü’nün, Karaduman’ı arayarak, tehdit ve hakarette bulunduğu ve tartıştıkları anlatılan iddianamede, zanlıların uyarı yapan komşularının kapısını tekmeleyip yumrukladıkları, müştekilerin bir süre kapıyı açmadığı, sonrasında ise Karaduman’ın elinde sopayla kapıyı açmak zorunda kaldığı, bu sırada saldırganların eve zorla girdiği kaydediliyor.

İddianamede sanıkların, müştekinin elinde bulunan sopayı alarak müşteki İskender Karaduman’ı yerde sürükleyerek salona götürdüğü, sanıkların müştekiyi tekme, tokat ve sopa ile darp ettikleri, sanıkların bu fiilleri gerçekleştirdikleri sırada müştekiye tehdit ve hakaret içerikli sözler söyledikleri, ayrıca sanıkların kavgayı ayırmaya çalışan diğer müşteki Nükte Karaduman’ı da darp ettikleri ifade ediliyor.

Zanlıların, Karaduman ailesinin konutuna gece vakti zorla girerek, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçunu işledikleri belirtilen iddianamede, "silahla yaralama" suçunu işleyen sanıkların ayrıca "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçunu da işledikleri aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Ali, Gökhan ve Okan Şenyüzlü hakkında " kasten yaralama", "tehdit", "mala zarar verme", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplam 2 yıl 5 aydan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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14 Tem 2020 - 15:42 AA İstanbul- Asayiş

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