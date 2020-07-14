5 sivil vatandaşı şehit eden terörist, Yıldırım-1 Cudi Dağı Operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu teröristin; 14 Nisan’da Şure Tepe güvenlik kulesi inşaatında çalışan 1 sivil vatandaşın ve 17 Haziran’da Celasör Tepe bölgesinde yol inşaatında çalışan 4 sivil vatandaşın, EYP saldırısı sonucu şehit edilmesi olayının faili olduğu belirlendi.
Operasyonda çok sayıda mayın ve el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.
Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.