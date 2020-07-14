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14 Tem 2020 - 16:36- Asayiş

Başkent’te taksicilere dadanan tefecilere operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ticari taksi esnafına faizle para veren ve ödeme yapmayan taksicilere şiddet uygulayarak tahsilat yapan suç örgütü 6 aylık takibin ardından deşifre edildi.
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Alınan bilgiye göre, suç örgütünün, örgüte faiz karşılığı borç para almak için başvuran şahıslara islediği tutarda yüzde 30 faiz uyguladıktan sonra parayı verdikleri tutarı günlük ödenmek üzere anlaştıkları ve bu sistemi de GÜN diye adlandırdıkları tespit edilmiş. Ayrıca ödeme güçlüğü çeken taksicileri tehdit ettikleri, cebir kullandıkları ve taksicilerin evlerine giderek eş ve çocuklarını tehdit ettikleri, araçlarına zarar verdikleri bunun yanında tefecilik parasını ödeyemeyen bazı taksicilerin aracına müşteri gibi binerek tenha noktalara çekerek darp edip paralarını zorla aldıkları tespit edilmiş. Bununla birlikte parasını ödemeyen taksicileri korkutmak için ofis içerisinde duvara ateş ettikleri, tehditle boş senet imzalattıkları, tefecilik faaliyetinin mağdurları da tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmalar sırasında yaklaşık 290 taksicinin örgütten faiz karşılığı borç para aldığı da tespit edilmiştir.

Ankara merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen 3 operasyon neticesinde, 12 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 305 adet mermi, 26 bin TL para, 4 adet pos cihazı, 20 adet kredi kartı, saksıya ekili halde Hint keneviri ve klozete dökülmüş vaziyette uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 15 bin paket kaçak sigara ile birlikte çok sayıda boş senet ve defter ele geçirildi.

Operasyon sonucunda içlerinde örgüt elebaşlarının da yer aldığı 25 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

(İHA)

14 Tem 2020 - 16:36 İHA Ankara- Asayiş

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