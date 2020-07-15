10 yıl önce bugün neler oldu? - 15 Temmuz 2020

ERDOĞAN, KKTC BAŞBAKANINI AĞIRLADI
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı İrsen Küçük, Başbakan Erdoğan’ı ziyaret etti.
Erdoğan konuk başbakanı resmi törenle karşıladı.
SELDE MAHSUR KALDI, İŞ MAKİNESİ KURTARDI
Adana’nın Kozan ilçesinde 2 saat süren sağanak yağış sele yol açtı.
Bu sırada yağmurdan korunmak için köprü altına sığınan yaşlı şahıs, bulunduğu yerde mahsur kalınca iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
OTEL İFLAS ETTİ, KONUKLAR TRANSFER EDİLDİ
Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Kumköy’de faaliyet gösteren bir otel iflas etti.
Tesiste kalan konuklar başka otellere aktarıldı.
ÇOCUKLARIN YENİ ZURNASI: KABAKZELLA
Kayserili çocuklar, Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kupası ile üne kavuşan vuvuzelladan örnek alarak yerli enstrüman geliştirdi.
Çocuklar bu yeni müzik aletine kabakzella adını verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.