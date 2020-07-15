Yenimahalle’de çocuklar ve yetişkinler için tenis eğitimleri başlıyor - Ankara

Yenimahalle Belediyesi, Spor Kulübü bünyesinde birçok branşta verdiği eğitimlerle başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Ülkemizde revaçta olan spor dallarının yanı sıra gelişmekte olan spor dallarına da büyük önem veren Yenimahalle Belediyesi, hem 7-14 arası çocuklar hem de yetişkinler için Badminton ve açık tenis eğitimlerine başlıyor.

Geleceğin profesyonelleri Yenimahalle’de yetişecek

Gelecekte profesyonel ve başarılı bir tenis oyuncusu olmak isteyen 7-14 yaş arası çocuklar ve yetişkinler için tenis eğitimleri; Batıkent Aziz Sancar Park’ında bulunan tenis kortunda, badminton eğitimleri ise Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri’nde Ağustos ayı içerisinde başlayacak.

Alanında profesyonel antrenörler eşliğinde haftada 2, ayda 8 saat sürecek olan eğitimlerde başarılı çocuklar ise Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nden lisans alarak sporcu olmaya hak kazanacak.

Eğitimlere katılmak isteyen Yenimahalleliler www.yenimahallebelediyesisporkulubu.com adresinden başvuru formunu online olarak doldurabilir ya da 0 312 344 88 86 numaralı telefonu arayarak Spor kulübünden ön kayıt yaptırabilirler.

Çocukları spora teşvik etmeliyiz

Yenimahalle Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun dostu olduklarını hatırlatan Başkan Fethi Yaşar “Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır” dedi. Yaşar “İlçemizde 4 adet olimpik yüzme havuzu ve spor tesisimiz var. Salon sporlarının yapılabileceği, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir arenamız var. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız da istifade ediyor. Özellikle sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle’de spora ciddi bir yatırım yapıyoruz. Çocukları spora teşvik etmek için biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Buradan ailelere sesleniyorum; çocuğunuzun içinde başarılı bir sporcu keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Bunu ancak çocuğunuza fırsat vererek görebilirsiniz” diye konuştu.