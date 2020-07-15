Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bulunan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı. Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte Külliye’den Şehitler Abidesi’ne yürüyen Erdoğan’a kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.
15 Tem 2020 - 12:22- Siyaset Güncelleme: 15 Tem 2020 - 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.