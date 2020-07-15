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15 Tem 2020 - 12:26- Spor G: 15 Tem 2020 - 12:36

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
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15 Tem 2020 - 12:26 İHA İstanbul- Spor

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