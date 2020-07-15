Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Tem 2020 - 13:33- Siyaset G: 15 Tem 2020 - 13:56

Ticaret Bakanı Pekcan: “Türkiye 15 Temmuz’dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmıştır”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Türkiye, 15 Temmuz’dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir” dedi.
mask

Ticaret Bakanı Pekcan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz 2016’nın Türkiye’nin birliğine, demokrasisine kasteden hainlere karşı Türk milletinin millet iradesinden başka hiçbir beşeri güç karşısında diz çökmeyeceğini dünyaya gösterdiği gün olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, “O gece, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, her kesimden tek bir vücut olan ve vatanı uğruna canını hiçe sayan kahraman milletimiz, demokrasinin asıl sahibinin halk olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koymuş, milletin egemenliğini teminat altına almıştır” dedi.

“TÜRKİYE, 15 TEMMUZ’DAN DAHA DA GÜÇLENEREK VE BÜYÜYEREK ÇIKMIŞ, YOLUNA SAĞLAM VE EMİN ADIMLARLA DEVAM ETMİŞTİR”

Türkiye’nin demokrasisine darbe indirmek, aydınlık geleceği yok etmek isteyen vatan hainlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanları dolduran kahraman Türk milletinin gösterdiği fedakar direnişle başarısızlığa uğratıldığını aktaran Bakan Pekcan, “O gece, Türkiye’yi karanlığa sürüklemek, ekonomimizi çökertmek amacında olanlara cevabı, birlik ve beraberlik içinde tek yürek olan ve destansı bir mücadele gösteren aziz milletimiz vermiştir. Birlik ve beraberlik içinde her türlü tehdit ve saldırının üstesinden daima gelen Türkiye, 15 Temmuz’dan daha da güçlenerek ve büyüyerek çıkmış, yoluna sağlam ve emin adımlarla devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Kendilerine düşenin o gece Türkiye’nin bağımsızlığını ve milli iradeyi korumak için canlarını feda eden ve bir destan yazan kahraman Türk milletinin mirasına daima sahip çıkmak, o gece yaşananları unutmamak, unutturmamak olduğunu belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

“Bizler de bu yolda ülkemizin ekonomisinin daha fazla güçlenmesi, esnaf ve sanatkarımızın, sanayicimizin, iş insanımızın, girişimcilerimizin önünü açmak için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıl dönümünde demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”
# SİYASET HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
İstihdam Kalkanı Paketi TBMM’ye sunuldu mask
İstihdam Kalkanı Paketi TBMM’ye sunuldu
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret etti mask
TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği’ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne çiçek bıraktı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya’da ailelerinden koparılan Türk çocukları hakkında konuştu mask
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya’da ailelerinden koparılan Türk çocukları hakkında konuştu
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’ye Ayasofya tepkisi mask
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP’ye Ayasofya tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Srebrenitsa Soykırımı” açıklaması mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Srebrenitsa Soykırımı” açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53’te millete seslenecek mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53’te millete seslenecek
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine “Kurultay” mektubu mask
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan siyasi parti liderlerine “Kurultay” mektubu
Çoklu Baro Kanunu teklifin ilk iki maddesi kabul edildi mask
Çoklu Baro Kanunu teklifin ilk iki maddesi kabul edildi

15 Tem 2020 - 13:33 İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Ersoy’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı mask
Bakan Ersoy’dan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajı
“15 Temmuz bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır” mask
“15 Temmuz bizden 251 vatan evladını götürmüş ancak ülkeyi geriye götürmeyi başaramamıştır”
“Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürüyor” mask
“Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik ruhuna gölge düşürüyor”
Dışişleri Bakanlığından Türk bayrağını yakanlara sert tepki mask
Dışişleri Bakanlığından Türk bayrağını yakanlara sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor
Çalışanları ilgilendiren Kanun Teklifi TBMM’de mask
Çalışanları ilgilendiren Kanun Teklifi TBMM’de
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor... mask
Ankara Kovid-19'da sınıfta Kaldı! Entübe ve Yoğun Bakım Vaka sayısında başı çekiyor...
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken baltayla 15 kez vurarak öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü mask
Önce Birlikte yaşadığı kadını, Sonra 6 yaşındaki kızını öldürdü

GALERİ

MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni - Ankara mask
MSB'den 15 Temmuz şehitleri için anma töreni - Ankara
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı mask
Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan vatandaşlar, şehitleri unutmadı - Video Haber mask
15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan vatandaşlar, şehitleri unutmadı - Video Haber
Korkunç kaza! Tır ters istikamete girip 2 aracı biçti - Video Haber mask
Korkunç kaza! Tır ters istikamete girip 2 aracı biçti - Video Haber
Meslek lisesinde gelin, damat ve davetliler için maske üretimi - Video Haber mask
Meslek lisesinde gelin, damat ve davetliler için maske üretimi - Video Haber
Savunma Bakanlığı açıkladı! Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti mask
Savunma Bakanlığı açıkladı! Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü nokta atışıyla yok etti
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL