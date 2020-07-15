15 Tem 2020 - 23:42- Gündem
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm camilerimizden selalar okunacak
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm camilerimizden selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii’nden sela okuyacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.