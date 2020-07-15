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15 Tem 2020 - 23:42- Gündem

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm camilerimizden selalar okunacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm camilerimizden selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii’nden sela okuyacak.
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(İHA)

15 Tem 2020 - 23:42 İHA Ankara- Gündem

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