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16 Tem 2020 - 09:42- Asayiş

"Emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur."
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Artos dağına çarpan uçakta bulunan 7 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada,

"15.07.2020 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM-809 kuyruk numaralı İnsanlı Keşif uçağı Hakkari ve Van illerinin keşif ve gözetlemeye yönelik yaptığı çalışmalarda görev almak üzere Van Ferit Melen Havalimanından görev bölgesine intikal için 15.07.2020 saat 18.34’te havalanmış, görevini tamamladıktan sonra Van Ferit Melen havalimanı ile alçalış için irtibata geçmesinin ardından saat 22.45 itibariyle Van Ferit Melen havalimanı kontrol sahası içerisinde Radar ve Telsiz Teması kaybedilmiştir.

İnsanlı Keşif Uçağımız Artos Dağına çarparak kırıma uğramış kaza sonucu emniyet personeli 7 kahraman arkadaşımız şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

(İHA)

16 Tem 2020 - 09:42 İHA Ankara- Asayiş

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