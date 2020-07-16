Türkiye'den bir ülkeye daha tıbbi malzeme desteği! Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan kargo uçağı havalandı...

Korona virüs ( Covid-19) ile mücadele kapsamında birçok ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunan Türkiye, Venezuela’ya da tıbbi malzeme desteğinde bulundu. Venezuela’ya tıbbi malzeme yardımlarını götürecek olan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan havalandı.
Tıbbi yardım paketlerinin üzerinde diğer yardımlarda olduğu gibi Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözleri yer aldı. Ayrıca paketlere, "Türkiye’den Venezuela halkına sevgilerle” notu da düşüldü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.