Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Tem 2020 - 10:11- Ekonomi G: 16 Tem 2020 - 10:51

Pandemide en çok firma kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.
mask

425 bin firmanın üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kovid-19 pandemisinin etkili olduğu 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasında kurulan 11 bin 165 firmanın sektörel dağılımını açıkladı.

İTO’dan yapılan açıklamaya göre 1 Nisan-12 Temmuz tarihleri arasındaki yaklaşık 3.5 aylık dönemde en fazla sayıda firma kuruluşunun yapıldığı 3 sektör, 957 firma ile ‘perakende ticaret’, 658 firma ile ‘konut inşaatı’ ve 522 firma ile ‘bilgi teknolojileri’ oldu.

Bu sektörleri 512 firma ile ‘hazır giyim ve konfeksiyon’, 447 firma ile ‘toptan ve dış ticaret’, 434 firma ile ‘işletme destek hizmetleri’, 402’şer firma ile ‘restoran ve yiyecek içecek hizmetleri’ ile ‘bilgi, iletişim ve medya’, 345 firma ile ‘ilaç ve tıbbi cihaz’ ve 277 firma ile teknik hırdavat sektör grupları izledi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yeni firma kayıtlarının İTO’daki meslek gruplarına dağılımının, girişimcilerin ve dolayısıyla pandemide tüketicilerin talep ettiği ürün ve hizmetlere de işaret ettiğini belirtti.

Avdagiç, “İTO’da bu yıl 1 Nisan ile 12 Temmuz arasında kurulan firmaların sektörlerine baktığımızda, 2019’da ikinci sırada olan perakende ticaretin bu yıl ilk sıraya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde bilgi teknolojileri sektörü 6’ncı sıradan 3’üncü sıraya yükseldi. Yeni kurulan firma sayısında geçen yıl 17’nci sırada bulunan ilaç ve tıbbi cihaz sektörü de bu yıl 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 9’uncu oldu. Bu sonuçlarla İstanbul iş dünyası şu ana kadar trendi bu sektörlerde gördü diyebiliriz” dedi.

Yapılan açıklamada, Oda üyesi firmaların 1 Nisan-12 Temmuz döneminde 537 bine yakın dış ticaret belgesi, 1.325 kapasite raporu ve 99 bine yakın online faaliyet belgesi talebi ilettiği bilgisine de yer verildi.

EN ÇOK FİRMANIN KURULDUĞU 20 SEKTÖR

Sektör Yeni kurulan firma sayısı (1 Nisan-12 Temmuz 2020)

Perakende ticaret 957, konut inşaatı 658, bilgi teknolojileri 522, hazır giyim ve konfeksiyon 512, toptan ve dış ticaret 447, işletme destek hizmetleri 434, restoran ve yiyecek içecek hizmetleri 402, bilgi, iletişim ve medya 402, ilaç ve tıbbi cihaz 345, teknik hırdavat 277, toptan gıda ve temizlik ürünleri 269, motorlu taşıt satış ve servisi 253, mimarlık ve mühendislik 235, emlak müşavirleri 225, sağlık hizmetleri 217, taşımacılık ve lojistik hizmetleri 201, kozmetik 196, makina ve ekipmanları 176, telekomünikasyon 173, plastik ve kauçuk 168.

16 Tem 2020 - 10:11 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
IMF G20 Gözlem Notu yayınladı:"Pandemi yeni bir aşamaya girdi" mask
IMF G20 Gözlem Notu yayınladı:"Pandemi yeni bir aşamaya girdi"
İcradan yarı fiyatına satılık Porsche mask
İcradan yarı fiyatına satılık Porsche
Borsa günü düşüşle kapattı - 14 Temmuz 2020 mask
Borsa günü düşüşle kapattı - 14 Temmuz 2020
Kağıt sektörü kayıplarını geri alıyor mask
Kağıt sektörü kayıplarını geri alıyor
130 milyon dolarlık büyük yatırım mask
130 milyon dolarlık büyük yatırım
Serbest piyasada altın fiyatları - 14 Temmuz 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 14 Temmuz 2020
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

Önce sevdi, sonra kaçtı! Vatandaşın köpekle imtihanı kameralara yansıdı - Video Haber mask
Önce sevdi, sonra kaçtı! Vatandaşın köpekle imtihanı kameralara yansıdı - Video Haber
Esnaf isyan etti! İstanbul’un göbeğindeki büfeye hırsızlar “abone” oldu - Video Haber mask
Esnaf isyan etti! İstanbul’un göbeğindeki büfeye hırsızlar “abone” oldu - Video Haber
Vatandaşın karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşkına çevirdi - Video Haber mask
Vatandaşın karga ile kurduğu dostluk görenleri şaşkına çevirdi - Video Haber
Hz Muhammed’e yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı - Video Haber mask
Hz Muhammed’e yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan kişi tutuklandı - Video Haber
Turizmde hareketlilik başladı! Antalya’ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi - Video Haber mask
Turizmde hareketlilik başladı! Antalya’ya sezonun ilk İngiliz turist kafilesi geldi - Video Haber
Tarihi binada yangın paniğe neden oldu! Vatandaşlar meydana akın etti - Video Haber mask
Tarihi binada yangın paniğe neden oldu! Vatandaşlar meydana akın etti - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL