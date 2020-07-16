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16 Tem 2020 - 10:10- Belediyeler G: 16 Tem 2020 - 10:51

Yenimahalle'de Kurban Bayramı boyunca 152 kişilik temizlik timi iş başında olacak - Ankara

Yenimahalle’de Kurban Bayramı boyunca görev yapacak 152 kişilik temizlik ekibi kuruldu.

Elif Duman
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Yenimahalle’de Kurban Bayramı boyunca görev yapacak 152 kişilik temizlik ekibi kuruldu. Belediye ekipleri bayram sabahından itibaren ilçedeki tüm kurban satış ve kesim alanlarında aralıksız temizlik ve ilaçlama çalışması yapılacak.

Kurban satış ve kesim alanları da belli oldu

Yenimahalle Belediyesi tarafından kesim alanı olarak belirlenen ve tüm hazırlıkları tamamlanan Yakacık, Batıkent Andaç, Batı Sitesi, Serhat, Şentepe, Demetevler, Çamlıca, Turgut Özal ve Aşağı Yahyalar pazaryerlerinde kesintisiz görev yapacak olan ekipler, belediye temizlik araçları ile insan sağlığına zararlı olabilecek mikropların kırılması ve koku yapmaması için dezenfektan işlemini gerçekleştirecek.

Temizlik ekiplerine destek çağrısı

Belediye temizlik ekipleri tarafından bayram boyunca kesim ve satış alanlarının temizleneceğini belirten yetkililer vatandaşlardan da ekiplere yardımcı olmalarını isteyerek, “Ekiplerimiz tarafından kesim alanları kesinlikle kanlı ve kirlenmiş bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenecek ve gerekirse kireçlenecek. Kurban derilerinin taşınması esnasında ise kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine neden olunmayacak. Kurbanla ilgili talep ve şikayeti olan vatandaşlarımız 0312 315 40 13 ve 0312 526 22 90 numaralı telefonlarımızı arayarak Zabıta Müdürlüğü’ne şikayetini ve talebini dile getirebilecek. Kurban kesen vatandaşlarımızın da kesim esnasında temizlik kurallarına uyarak ekiplerimize yardımcı olmalarını diliyoruz” dedi.
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16 Tem 2020 - 10:10 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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