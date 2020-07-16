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16 Tem 2020 - 14:06- Eğitim G: 16 Tem 2020 - 14:08

LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Lise Geçiş Sınavı (LGS) tercih kılavuzu yayımlandı. Yayımlanan kılavuza göre lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.
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Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen LGS kapsamında 20 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları http:// meb.gov.tr adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, öğrencilerin yüzde 7,85’i 400-500, yüzde 56,29’u ise 200-299 puan aldı. 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu da meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Buna göre LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

2020 merkezi sınavı 20 Haziran’da sözel bölümü saat 09.30, sayısal bölümü saat 11.30’da başlayan iki oturum halinde uygulandı. Öğrencilerin sınıflara giriş ve çıkışları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınıflara girişlerine kadar maskelerini kullanmaları zorunlu tutuldu. Öğrencilere maske ve dezenfektan temini görevliler tarafından sağlandı. Merkezi sınav başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik gerçekleştirilen 1 milyon 671 bin 337 öğrenciden 1 milyon 472 bin 88’i sınava katıldı. Böylece 2019-2020 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta eğitime devam eden öğrencilerin yüzde 88,08’i merkezi sınava girdi.

Yaşanan salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçilmesinin oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak merkezi sınavın kapsamı öğrencilerin yüz yüze eğitim aldığı 8. sınıf ilk dönemi konularıyla sınırlandırıldı. Merkezi sınava katılan öğrencilerin alt testlerdeki performanslarını değerlendirmek için doğru cevap sayısı dağılımları da incelendi. Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Fen Bilimleri alt testinde (10,21) en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,89) gösterdi. Sözel bölümde yer alan Türkçe alt testinde ise doğru cevap sayısı ortalaması 10,00 olarak hesaplandı.

Öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeylerine göre sınav performanslarının nasıl değiştiği de incelendi. Analiz sonuçları öğrencilerin merkezi sınav puanlarında anne ve baba eğitim düzeylerine göre 120 puana varan farklar olduğunu gösterdi.

Öğrencilerin merkezi sınav puanları ile okul başarı puanları arasındaki ilişki korelasyon analiziyle incelendi. Elde edilen sonuçlar, merkezi sınav puanları ile okul başarı puanları arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu gösterdi. Rapora göre öğrencilerin alt testlerdeki performansları geçen yıllar ile benzer bir görüntü sergiledi.

(İHA)
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16 Tem 2020 - 14:06 İHA Ankara- Eğitim

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