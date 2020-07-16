Keçiörengücü, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıttı

TFF 1. Lig Ankara ekiplerinden Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitler için lokma dağıttı.

Ankara'da Keçiörengücü Kulübü #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, darbe girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için lokma dağıttı.

Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu: 15 Temmuz 2016'da yaşanan o hain darbede 251 şehit ve binlerce Gazi verdik, bizde Keçiörengücü Kulübü olarak tüm şehitlerimiz için Keçiörenlilere lokma tatlısı ikram ettik dedi.