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16 Tem 2020 - 16:07- Gündem G: 16 Tem 2020 - 16:08

Keçiörengücü, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıttı

TFF 1. Lig Ankara ekiplerinden Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitler için lokma dağıttı.

Elif Duman
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TFF 1. Lig Ankara ekiplerinden Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitler için lokma dağıttı.

Ankara'da Keçiörengücü Kulübü #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, darbe girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için lokma dağıttı.

Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu: 15 Temmuz 2016'da yaşanan o hain darbede 251 şehit ve binlerce Gazi verdik, bizde Keçiörengücü Kulübü  olarak tüm şehitlerimiz için Keçiörenlilere lokma tatlısı ikram ettik dedi.

16 Tem 2020 - 16:07 - Gündem

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