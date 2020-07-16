Keçiörengücü, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıttı

TFF 1. Lig Ankara ekiplerinden Keçiörengücü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitler için lokma dağıttı.
Ankara'da Keçiörengücü Kulübü #15Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde, darbe girişiminde şehit olanlar ve tüm şehitler için lokma dağıttı.
Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu: 15 Temmuz 2016'da yaşanan o hain darbede 251 şehit ve binlerce Gazi verdik, bizde Keçiörengücü Kulübü olarak tüm şehitlerimiz için Keçiörenlilere lokma tatlısı ikram ettik dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.