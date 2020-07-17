İşsizlik Sigortası Kanunu’nda değişiklik teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Komisyonda kabul edilen ve 11 maddeden oluşan teklife göre, kısa çalışmadan yararlanma şartları kolaylaşıyor. Türkiye Bilim Akademisi’nde görevlendirilen personelin halkları iyileştiriliyor.
Teklife göre, kısa çalışma ödeneği ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları işyerlerinde haftalık çalışma sürelerinde dönmesi halinde sigortalı ve işveren payları İşsizlik Sigorta Fonu tarafından karşılanacak. Covid gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.
Kanun teklifine yapılan ihdasla Dijital Mecralar Komisyonunun kurulmasının önü açıldı. Kurulacak komisyon 17 kişiden oluşacak. Üye sayısı siyasi parti gruplarının parti grupları içindeki sayısı yüzde oranlarına göre belirlenecek. Komisyonun görevleri arasında, internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı yahut çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alacak. İnternet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konusunda görüş ve öneriler sunmak bulunuyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.