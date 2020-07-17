Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Tem 2020 - 09:02- Asayiş G: 17 Tem 2020 - 09:18

Ankara’da Dışkapı Köprüsünün demir korkuluklarına bacağını sıkıştırdı! Taksiciler kurtardı

Ankara’da Dışkapı Köprüsünün altındaki demir korkuluklara bacağını sıkıştırarak dakikalarca asılı kalan ve alkollü olduğu iddia edilen Somali vatandaşı genci taksiciler kurtardı.
Video için play'e tıklayın

Olay, saat 03.30 sıralarında Ankara Dışkapı Köprüsü altında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Somali vatandaşı genç, demir korkuluklara bacağını sıkıştırdı. Dakikalarca burada asılı kalan ve acı içinde yardım isteyen genci sıkıştığı yerden taksiciler kurtardı.

Alkollü olduğu iddia edilen genç daha sonra orada sızdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulans ile hastaneye götürdü. Sıkışan kişiyi kurtaran taksi şoförü Nejdet Demir, Somali vatandaşının daha önce bir arkadaşıyla otele geldiğini ancak kimliği olmadığı için içeriye alınmadığını söyledi.

17 Tem 2020 - 09:02 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı mask
Ankara'da Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı
Deniz Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası mask
Deniz Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası
11 kurşun ile öldürülmüştü! Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine devam edildi mask
11 kurşun ile öldürülmüştü! Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine devam edildi
Gözaltına alınan şüphelinin testi pozitif çıktı, özel kıyafetlerle... mask
Gözaltına alınan şüphelinin testi pozitif çıktı, özel kıyafetlerle...
Kargo ile uyuşturucu teslimatı yapan şahıslar yakayı ele verdi mask
Kargo ile uyuşturucu teslimatı yapan şahıslar yakayı ele verdi
Acı Haber Geldi! Boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı mask
Acı Haber Geldi! Boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

Seyir halindeki hafriyat kamyonu devrildi: 1 ağır yaralı - Video Haber mask
Seyir halindeki hafriyat kamyonu devrildi: 1 ağır yaralı - Video Haber
Mermilerin havada uçuştu kavgada sokak savaş alanına döndü - Video Haber mask
Mermilerin havada uçuştu kavgada sokak savaş alanına döndü - Video Haber
Altındağlı kadınların el emeği ürünleri Altınköy'de yerini aldı - Ankara mask
Altındağlı kadınların el emeği ürünleri Altınköy'de yerini aldı - Ankara
Hareketli dakikalar! 25 kilometre süren kovalamaca... - Video Haber mask
Hareketli dakikalar! 25 kilometre süren kovalamaca... - Video Haber
Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta! Bir doğa harikası İncesu kanyonu mask
Ankara'ya sadece 3 saat uzaklıkta! Bir doğa harikası İncesu kanyonu
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı mask
Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL