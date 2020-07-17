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17 Tem 2020 - 10:36- Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,05’lik yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,05’lik yükselişle başladı. Endeks, 57,07 puanlık artışla 118 bin 864 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi de 0,48 değer kazandı.

17 Tem 2020 - 10:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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