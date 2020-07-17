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17 Tem 2020 - 10:45- Belediyeler G: 17 Tem 2020 - 11:21

Yenimahalle'de 40’a yakın ev ve 3 cami selde hasar görmüştü! Tespiti yapılan evlerde tadilat başladı

Geçtiğimiz ay Ankara genelinde etkili olan sağanak yağıştan etkilenen konutların tespitini yapan Yenimahalle Belediyesi yaraları sarmaya başladı.

Elif Duman
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Geçtiğimiz ay Ankara genelinde etkili olan sağanak yağıştan etkilenen konutların tespitini yapan Yenimahalle Belediyesi yaraları sarmaya başladı. Bugünlerde tadilat işlemlerine başlayan belediye ekipleri 40’a yakın konut ve 3 adet cami için seferber oldu.

Belediye Meclisi’nde alınan doğal afet durumunun ortaya çıkması ve sonrasında vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması kararı doğrultusunda; Demetevler, Batıkent, Yenimahalle merkez, Şentepe, Varlık ve Gazi mahallelerinde 65 ayrı hane tek tek incelenerek öncelik durumuna göre tadilat, badana, boya ve eşya yardımı yapılması gerekenler tespit edildi. Yapılan çalışmaya göre önceliği olan 40’a yakın konut ve 3 adet camide çalışmalar start aldı.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Sağanak yağıştan etkilenen vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için ilçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz, sel felaketinin ilk gününden başlayarak 160 personel, 12 adet iş makinesi ile ev, depo ve dükkanları su basan vatandaşımıza aralıksız hizmet etti. İlçe genelinde 104 noktaya su tahliyesi için müdahale ettik. Bunun yanında aşırı yağışlardan hasar gören 12 bölgeye asfalt ve bordür onarımı, istinat duvarı yıkılan 9 noktada alan temizleme ve onarım işlemi gerçekleştirdik. Bununla birlikte sel felaketi sonrasında ekiplerimiz etkilenen binaları kontrol ederek hasar tespiti yaptı. Vatandaşımızın gereken ihtiyaçlarını belirledik. Zor gününde Yenimahalle sakinlerinin yanında olduk olmaya da devam edeceğiz” dedi.
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17 Tem 2020 - 10:45 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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