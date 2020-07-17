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17 Tem 2020 - 11:15- Belediyeler G: 17 Tem 2020 - 11:16

Salgın hastalıklarla mücadele devam ediyor... Çankaya Belediyesi sağlık kuruluşlarını ilaçladı

Çankaya Belediyesinin salgın hastalıkla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin salgın hastalıkla mücadele çalışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Covid-19’u  pandemi ilan etmesiyle birlikte ilçe genelinde çalışmalarına başlayan Çankaya Belediyesi, özellikle sağlık kuruluşlarında periyodik olarak dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Çankaya Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsün 11 Mart’ta ‘pandemi’ ilan edilmesiyle birlikte başlattığı mücadele çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler başta olmak üzere, vatandaşların yoğun olarak kullandığı her alanda dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Çalışmalarını kamusal alanlarda dezenfeksiyon yaparak sürdüren Çankaya Belediyesi, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları, aile sağlığı merkezleri, eczaneler, çöp konteynerleri, okullar, camiler, berber ve kuaför salonları, taksi ve taksi durakları ile halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda virüslerin bulunma ihtimaline karşı çalışmalarına rutin bir şekilde devam ediyor.
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17 Tem 2020 - 11:15 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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