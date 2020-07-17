Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Tem 2020 - 12:42- Asayiş

Hudut birlikleri kaçakçılara geçit vermiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak mal ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
mask

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü vurgulanarak, "Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 adet tabanca, 28 adet av tüfeği, 780 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 antipersonel mayını ve çok sayıda ilaç ele geçirildi" denildi.

(İHA)

17 Tem 2020 - 12:42 İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! 15 kişi çocuğu kurtarabilmek için seferber oldu mask
Pitbull 13 yaşındaki çocuğa dehşeti yaşattı! 15 kişi çocuğu kurtarabilmek için seferber oldu
Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü mask
Alkollü sürücü ehliyetini vermeyen arkadaşını öldürdü
Savcı 'Delil Yok' Dedi: Rabia Naz Dosyası Takipsizlik kararıyla Kapatıldı mask
Savcı 'Delil Yok' Dedi: Rabia Naz Dosyası Takipsizlik kararıyla Kapatıldı
Ankara'da Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı mask
Ankara'da Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı
Deniz Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası mask
Deniz Yücel’e 2 yıl 9 ay hapis cezası
11 kurşun ile öldürülmüştü! Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine devam edildi mask
11 kurşun ile öldürülmüştü! Nurcan Arslan cinayeti davasının yeniden görülmesine devam edildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

5 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı! Vicdansız sürücü kaçtı - Video Haber mask
5 yaşındaki çocuk minibüsün altında kaldı! Vicdansız sürücü kaçtı - Video Haber
Sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetmişti! Ekipler hasar tespit çalışmasına başladı mask
Sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetmişti! Ekipler hasar tespit çalışmasına başladı
Harabeyi andıran evde yaşıyorlardı... "Vefa'lı öğretmenlerin" desteğiyle evleri yenilendi mask
Harabeyi andıran evde yaşıyorlardı... "Vefa'lı öğretmenlerin" desteğiyle evleri yenilendi
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'e FETÖ'den hapis istemi mask
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk'e FETÖ'den hapis istemi
İstanbul’da film gibi soygun! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber mask
İstanbul’da film gibi soygun! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı - Video Haber
Erzurum’da sel hayatı felç etti: 1 okul ve 1 ev kullanılmaz hale geldi - Video Haber mask
Erzurum’da sel hayatı felç etti: 1 okul ve 1 ev kullanılmaz hale geldi - Video Haber
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL