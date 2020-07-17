Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut birliklerinin sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sürdürdüğü vurgulanarak, "Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetlerinde yasa dışı yollarla ülkemize sokulmaya çalışılan 15 bin 330 paket sigara, 640 gram kubar esrar, 189 adet tabanca, 28 adet av tüfeği, 780 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 antipersonel mayını ve çok sayıda ilaç ele geçirildi" denildi.
17 Tem 2020 - 12:42- Asayiş
Hudut birlikleri kaçakçılara geçit vermiyor
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Van ve Hakkâri hudut hattında yapılan aramalarda çok sayıda kaçak mal ve uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.