Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Tem 2020 - 14:23- Sağlık G: 17 Tem 2020 - 14:24

Maske Takmamıştı, Polis para cezası kesmişti! Ertesi gün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Maske takmadığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Kovid-19 tanısı konuldu.
mask

Aydın'da, maske takmadığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında para cezası uygulanan 23 yaşındaki gence, bir gün sonra Kovid-19 tanısı konuldu.

Alınan bilgiye göre, dün, Atatürk Kent Meydanı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, arkadaşıyla birlikte yürüyen O.A'yı maske takması konusunda uyardı.

Aydın'da maske cezası uygulanan genç ertesi gün Kovid-19'a yakalandı

Uyarı sonrası kısa süreli tartışma yaşanmasının ardından polis, O.A'ya Kovid-19 tedbirlerini ihlalden para cezası uyguladı.

O.A. ise kendisine kaba davrandığını ve cezanın usule uygun olmadığını ileri sürdüğü polisten şikayetçi oldu.

Bir gün sonra evde ateşlenen O.A, Aydın Devlet Hastanesine başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan O.A, hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada O.A. ile temasta bulunan polislerin Kovid-19 testinin negatif çıktığı öğrenildi.

17 Tem 2020 - 14:23 AA Aydin- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Krem ve losyonlar güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıpratıyor mask
Krem ve losyonlar güneşe çıkıldığında cildi daha fazla yıpratıyor
Sürekli aynı hareketi tekrar ediyorsanız dikkat mask
Sürekli aynı hareketi tekrar ediyorsanız dikkat
Bakan Koca’dan iğneli uyarı! İğne atsan yere düşmez mask
Bakan Koca’dan iğneli uyarı! İğne atsan yere düşmez
Son 24 saatte 1008 kişiye korona virüs tanısı konuldu mask
Son 24 saatte 1008 kişiye korona virüs tanısı konuldu
Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı mask
Türkiye’den Kazakistan’a tıbbi malzeme yardımı
Covid-19 sonrası akciğerlerde kalıcı hasar endişesi mask
Covid-19 sonrası akciğerlerde kalıcı hasar endişesi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

Konya'nın sağlık üssü olacak! Şehir Hastanesi açılışa hazır - Foto Galeri mask
Konya'nın sağlık üssü olacak! Şehir Hastanesi açılışa hazır - Foto Galeri
Bu mutluluğun tarifi yok! Doğumu gizlenen ve Suriye'ye götürülen 8 yaşındaki çocuk... mask
Bu mutluluğun tarifi yok! Doğumu gizlenen ve Suriye'ye götürülen 8 yaşındaki çocuk...
Bir teknenin banyo kısmında erkek cesedi bulundu - Video Haber mask
Bir teknenin banyo kısmında erkek cesedi bulundu - Video Haber
Karşıya geçmeye çalışan anne ve kucağındaki çocuğu otomobilin çarpması sonucu... mask
Karşıya geçmeye çalışan anne ve kucağındaki çocuğu otomobilin çarpması sonucu...
Sakarya’de oluşan hortum Kocaali’nden görüntülendi - Video Haber mask
Sakarya’de oluşan hortum Kocaali’nden görüntülendi - Video Haber
Babasını bıçaklayıp kerpetenle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi mask
Babasını bıçaklayıp kerpetenle öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL