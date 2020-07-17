Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin soruya, ''Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı.'' dedi.
17 Tem 2020 - 14:25- Gündem Güncelleme: 17 Tem 2020 - 14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.