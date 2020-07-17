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17 Tem 2020 - 14:25- Gündem G: 17 Tem 2020 - 14:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması) Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin soruya, ''Kurban Bayramı için böyle bir adım atmak biraz zor ama değerlendirmesini Bilim Kurulu yapacağı gibi biz de Bilim Kurulu ile bunu tabii paylaşabiliriz. Kurban Bayramı'nın tabii özellikleri, hususiyetleri çok çok farklı.'' dedi.

17 Tem 2020 - 14:25 AA İstanbul- Gündem

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