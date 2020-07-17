Ankara Kent Konseyi, Kalecik'in turizm potansiyelinin artırılması için projeler üretecek

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri Kalecik ilçesinde incelemelerde bulundu. Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan'ı ziyaret eden Ankara Kent Konseyi, Kalecik ilçesinin turizm potansiyelinin artırılması için projeler üretecek.

Kent yönetiminde sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlarla ortak akıl ilkesi doğrultusunda projeler üreten Ankara Kent Konseyi, ilçe ilçe gezerek Başkent'in turizm potansiyelini ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Yerli ve yabancı turistleri Başkent'e çekecek projeleri birer birer hazırlayan ve ilçe belediye başkanlarıyla bu projeleri paylaşan Ankara Kent Konseyi’nin son durağı Kalecik oldu.

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz; Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ile birlikte Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan’ı ziyaret etti.

BAŞKENT'İN YÜKSELEN DEĞERİ KALECİK

Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan Kalecik ilçesinin tanıtımına yönelik “Turizm Treni”, “Tarihi Kentsel Dönüşüm” ve “Tarihsel Dokuya Uyumlu Projeler” hakkında bilgi verirken, Ankara Kent Konseyi’ne ilçeyi tanıttı.

Kalecik Kalesi ve Tarihi Tren İstasyonu’nun ardından ilçede incelemelerde bulunan heyete eşlik eden Kalkan, “Başında 'Ankara' olan kurumlardan, turizmimizin gelişmesi ve ilçemize katkı sağlayacak her destek için bizi yönlendirmelerini istememiz çok normal. Kalecik ilçesinin turizm potansiyelinin farkındayım. İlçeyi bir cazibe merkezi haline getirebilecek her öneriyi önemsiyor ve dikkate alıyorum. Mansur Başkanımız da burası için elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıyor. Kalecik ilçesinin turizm potansiyelini ortaya çıkararak sadece Ankara'dan değil Tüm Türkiye'den ziyaretçilerin geleceği bir yer haline getirmek istiyorum” dedi.

Türk turizmine yön veren kurumların temsilcilerinden oluşan Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerinden Prof. Dr. Lale Özgenel, Ceren Anadol, Nazmi Şahin, Engin Şahin, Faruk Elmalı, Sermuhat Küçükgül ile Turizm Tanıtma Çalışma Grubu Sözcüsü ve Skal Türkiye Başkanı Savaş Çolakoğlu’nun da katıldığı ilçe ziyaretinde Kalecik için hazırlanan projeler masaya yatırıldı.

KALECİK’İN TANITIMI İÇİN İŞ BİRLİĞİ

Yurt içi ve yurt dışındaki turizm trendlerini ve gelişmelerini göz önüne alarak, Kalecik ilçesinde turizm olanaklarını artıracak fikirlerini paylaşan Kültür Sanat Çalışma Grubu üyeleri, ilçenin turizm açısından hak ettiği yere gelmesi için her türlü desteği vermeye ve iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

Milli mücadelenin merkezi olan Ankara'nın, siyasi görüşü ne olursa olsun kentte yaşayan herkesin ortak değeri olması gerektiğini vurgulayan Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, “Kent Konseyi 6 milyonu kapsayan bir ortak akıl çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, bu kentin gelişmesine, olumlu yönde değişmesine direnmiyor. Bize her konuda destek oluyor” diye konuştu. Binlerce yıllık geçmişiyle Kalecik ilçesinin Ankara için tarihi ve turistik önemine dikkat çeken Yılmaz, “Kalecik Belediye Başkanımızın kısa sunumu sonunda Kalecik ilçesi, Ankara turizmini canlandıracak büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermiştir” dedi.