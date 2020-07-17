Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 733 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 344 milyon dolardan 49 milyar 611 milyon dolara düştü.
Altın rezervleri ise 10 Temmuz haftasında 1 milyar 265 milyon dolar artarak 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara yükseldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.