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17 Tem 2020 - 16:06- Ekonomi

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azaldı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Temmuz ile biten haftada 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 733 milyon dolarlık azalışla 51 milyar 344 milyon dolardan 49 milyar 611 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri ise 10 Temmuz haftasında 1 milyar 265 milyon dolar artarak 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara yükseldi.

(İHA)

17 Tem 2020 - 16:06 İHA İstanbul- Ekonomi

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