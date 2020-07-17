Galatasaray’ın Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında yarın Göztepe’yi konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki dezenfekte işlemleri tamamlandı. Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübelerinin dezenfekte edildiği açıklandı.
17 Tem 2020 - 17:26- Spor
Galatasaray’ın stadı, Göztepe maçı öncesi dezenfekte edildi
Galatasaray’ın yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu, dezenfekte edildi.
Haber albümü için resme tıklayın
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.