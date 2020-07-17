Haberler Ankara Haberler Ankara
17 Tem 2020 - 17:26- Spor

Galatasaray’ın stadı, Göztepe maçı öncesi dezenfekte edildi

Galatasaray’ın yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu, dezenfekte edildi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Galatasaray’ın Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında yarın Göztepe’yi konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki dezenfekte işlemleri tamamlandı. Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübelerinin dezenfekte edildiği açıklandı.

(İHA)

17 Tem 2020 - 17:26 İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Türkiye Tenis Federasyonu’ndan Covid-19 açıklaması mask
Türkiye Tenis Federasyonu’ndan Covid-19 açıklaması
Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda mask
Galatasaray ile Göztepe 56. randevuda
İspanya’da şampiyon Real Madrid! mask
İspanya’da şampiyon Real Madrid!
İspanya’da şampiyon Real Madrid! mask
İspanya’da şampiyon Real Madrid!
Ankaragücü'ne Ceza Yağdı! İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları mask
Ankaragücü'ne Ceza Yağdı! İşte Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Kararları
Fenerbahçe’de rota Konrad Michalak mask
Fenerbahçe’de rota Konrad Michalak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı mask
Dikkat bu vakalar arttı! Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıkarıldı
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu! mask
Kan Donduran Olay! İki kardeşin birbirine sarılı halde cesetleri bulundu!
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti! mask
Camiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti!
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı mask
Birlikte yaşadığı kişiyi uyurken öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu mask
Sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları mask
Türkiye'ye güzel haber! Tekrar 1.000’in altındayız - İşte Son Vaka sayıları

GALERİ

PKK/KCK’ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP’linin gözaltına alındığı operasyonda 9 kişi tutuklandı mask
PKK/KCK’ya yönelik yapılan ve çok sayıda HDP’linin gözaltına alındığı operasyonda 9 kişi tutuklandı
Bakan Akar'a Doktorasını Tamamladığı Boğaziçi'den "mezun kartı" mask
Bakan Akar'a Doktorasını Tamamladığı Boğaziçi'den "mezun kartı"
Şehit annesinin devletten isteği: "Oğlumun kanı yerde kalmasın" mask
Şehit annesinin devletten isteği: "Oğlumun kanı yerde kalmasın"
Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca! Polis sürücüye 2 el ateş etti - Video Haber mask
Aksiyon sahnelerini aratmayan kovalamaca! Polis sürücüye 2 el ateş etti - Video Haber
Konya'nın sağlık üssü olacak! Şehir Hastanesi açılışa hazır - Foto Galeri mask
Konya'nın sağlık üssü olacak! Şehir Hastanesi açılışa hazır - Foto Galeri
Bu mutluluğun tarifi yok! Doğumu gizlenen ve Suriye'ye götürülen 8 yaşındaki çocuk... mask
Bu mutluluğun tarifi yok! Doğumu gizlenen ve Suriye'ye götürülen 8 yaşındaki çocuk...
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL