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17 Tem 2020 - 18:36- Ekonomi

Borsa haftayı yatay kapattı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,02’lik düşüşle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,02’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 21,45 puanlık azalışla 118 bin 786 puanla kapanırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken holding endeksi de 0,26 arttı.

(İHA)

17 Tem 2020 - 18:36 İHA İstanbul- Ekonomi

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