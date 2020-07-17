Trabzonspor, Konyaspor mesaisini sürdürdü

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 33. haftasında pazar günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 18.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktiksel çalışmalar yaptı.
Trabzonspor, Konya maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.