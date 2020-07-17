Galatasaray, Göztepe hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında yarın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde pas oyunu oynayan sarı-kırmızılılar, idmanın ana bölümünde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışması yaptı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Yarın Türk Telekom Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak olan Galatasaray-Göztepe maçını, Koray Gençerler yönetecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.