Marmaris’in Sahil Beldesi Turunç’un En Güzel Otelleri

Ormanlarla denizi izleyerek ulaşacağınız yolu ile daha seyahatiniz sırasında huzur dolu bir atmosfer sunan Turunç beldesi, Muğla Marmaris’in en popüler tatil noktaları arasında yer almaktadır. Adını bölgede yetişen lezzetli turunçlardan alan belde, eski bir balıkçı kasabası olarak, tekne turlarının da uğrak noktalarından biridir. Mavi bayraklı plaj statüsüne sahip Turunç Koyu ve Turunç Halk Plajı ile keyifli bir yaz tatili olanağı sunan belde, deniz keyfinin yanı sıra doğa yürüyüşlerine ve doğa sporlarına elverişli alanlara da sahiptir. Marmaris’ten düzenli olarak minibüs seferlerinin yapıldığı Turunç, ilçe merkezine yaklaşık olarak 20 km uzaklıkta yer almaktadır. Yılın dört mevsimi keyifli bir tatil yapmak için tercih edebileceğiniz belde de 5 ve 4 yıldızlı otellerden, apart ve pansiyonlara kadar her bütçeye uygun Turunç otelleri bulmanız mümkündür. https://otelleri.net/turunc adresinde yer alan bölgenin en popüler tesislerini inceleyerek, kendinize huzur dolu bir tatil planı yapabilirsiniz.

Marmaris’te Aquapark Keyfi İçin Turunç Resort Hotel

Marmaris’in tıpkı İçmeler gibi popüler noktalarından biri olan Turunç mevkiinde konuklarını ağırlayan Turunç Resort Hotel, Dalaman Havalimanı’na 120 km, Marmaris şehir merkezi ve Marmaris Kalesi’ne 22 km mesafede yer almaktadır. Kusursuz bir konaklama deneyimi vadeden tesisin, 380 odası bulunmaktadır. Her şey dahil konseptinde hizmet veren tesiste, ayrıca 2 adet a la carte restoran bulunmaktadır. Denize sıfır konumda yer alan Turunç Resort Hotel’in 300 metre uzunluğunda kendine ait kum-çakıl karışık plaj alanı bulunmaktadır. Plaj olanaklarının yanı sıra tesiste, açık ana havuz, çeşitli faaliyetlerin yapıldığı aktivite havuzu, kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu ve 7 kaydıraklı aquapark hizmet vermektedir. Yetişkin misafirlerine kara ve su sporları olanakları sunan tesiste, çocuk misafirler içinse mini club hizmet vermektedir. SPA olanaklarıyla da konuklarına dinlenme olanağı sunan tesisin sınırsız olanaklarından yararlanmak için http://www.turunchotels.com.tr/tr/turunc_resort/ adresine tıklamanız yeterlidir.

Turunç’un Denize Sıfır Oteli Turunç Premium Hotel

Marmaris’in gözde tatil merkezi Turunç’ta konuklarını ağırlayan Turunç Premium Hotel, denize sıfır konumu ile dikkat çekmektedir. Marmaris merkeze 22 km, Dalaman Havalimanı'na 120 km ve İzmir Havalimanı'na 260 km mesafede yer alan tesisin, 100 metre uzunluğunda, kum – çakıl karışımı özel plajı ve iskelesi bulunmaktadır. Lüks ve konforlu bir konaklama deneyimi sunan tesisin 213 odası hizmet vermektedir. Her şey dahil konseptinde konuklarını ağırlayan tesiste, ayrıca 1 adet a la carte restoran bulunmaktadır. Gün boyu eğlenceli bir serinleme deneyimi tercih eden konuklara 1 adet açık ve 1 adet kapalı havuz hizmet vermektedir. Su sporları, dart, bilardo, oyun odası gibi aktivite olanakları ile dolu dolu bir tatil geçirebileceğiniz Turunç Premium Hotel, hamam, sauna, buhar odası, fitness merkezi, kapalı havuz ve masaj hizmeti gibi olanakların bulunduğu SPA merkezine de sahiptir. Siz eğlenirken ve dinlenirken, güvenle çocuklarını emanet edebileceğiniz mini club tesisin çocuklara yönelik hizmetleri arasında yer almaktadır. Tüm ailenizle birlikte, eşsiz bir tatil deneyimi yaşamak isterseniz http://www.turunchotels.com.tr/tr/turunc_premium/ ‘dan tatilinizi planlayabilirsiniz.

Romantik Bir Turunç Tatili İçin Loryma Resort

Turunç koyuna bakan bir yamaçta, huzur dolu atmosferi ile dikkat çeken Loryma Resort, ailenizle birlikte yapacağınız keyifli bir tatilin yanı sıra romantik tatillerin de vazgeçilmez adresleri arasında yer almaktadır. Marmaris ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta olan tesis konuklarına her şey dahil konseptinde hizmet vermektedir. Konforlu ve huzurlu anlar yaşayacağınız tesiste, 170 adet manzaralı oda bulunmaktadır. Denize 750 metre mesafede hizmet veren Loryma Resort’ta özel plaj bulunmaktadır. Tesis içerisinde ise 1 adet açık havuz, 1 adet kapalı havuz ve 1 adet çocuk havuzu bulunmaktadır. Otelin kendine ait plajında yüzme ve güneşlenmenin yanı sıra konuklar deniz bisikleti, kano, paraşüt, dalış ve sörf gibi etkinliklere katılma olanağı bulmaktadır. Tesis içerisinde ise mini futbol, futbol, bilardo ve dart gibi zengin aktivite seçenekleri yetişkinlere sunulurken, çocuklar için kulüp ve park hizmet vermektedir. Çiftlere mum ışığında yemek, odaya balayı kahvaltısı gibi özel olanaklar sunan Loryma Resort’ta unutamayacağınız bir tatil geçirmeyi tercih ederseniz https://www.labranda.com/en/hotel/labranda-loryma-resort-17758 linkinden tesisle iletişime geçebilirsiniz.

Turunç’ta Mükemmel Bir Doğa Tatili İçin Neroli Butik Otel

Marmaris’in en güzel koyları arasında yer alan Turunç’ta konuklarını ağırlayan Neroli Butik Otel, eşsiz konumu, güler yüzlü hizmeti ve keyifli atmosferi ile dikkat çekmektedir. Marmaris ilçe merkezine 14 kilometre, Marmaris Otobüs Terminali’ne 17 kilometre, Muğla il merkezine 70 kilometre ve Dalaman Havalimanı’na ise 111 kilometre mesafede yer alan tesisin, kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler için 10 odası bulunmaktadır. Oda kahvaltı konseptinde hizmet veren tesiste, konuklara akşam yemeklerinde de seçkin lezzetler sunulmaktadır. Yaz aylarında huzur dolu bir ortamda serinlemek isteyen konuklar için 1 adet açık yüzme havuzu hizmet vermektedir. Huzur ve keyif vadeden Neroli Butik Otel’de tatilinizi planlamak için http://www.nerolibutikotel.com/ ‘u ziyaret edebilirsiniz.