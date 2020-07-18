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18 Tem 2020 - 09:27- Belediyeler G: 18 Tem 2020 - 09:36

Altındağ, yeni yüzme havuzu için çalışmalara başladı - Ankara

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın başlattığı spor seferberliği sürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın başlattığı spor seferberliği sürüyor. Altındağ’ın yüzme şampiyonlarını yetiştirmek için yeni yüzme havuzları yaptıklarını söyleyen Başkan Balcı “Feridun Çelik Mahallesi'ne yapacağımız yüzme havuzu için çalışmalar başladı. Şampiyonalar Altındağ’dan yetişecek inşallah...” dedi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle Altındağ'ı spor alanında zirveye taşıyacak olan yüzme havuzları için çalışmalar başladı. Battalgazi Mahallesi'nden sonra, Feridun Çelik Mahallesi'ne yapılacak olan yüzme havuzu için de düğmeye bastıklarını söyleyen Başkan Balcı "Altındağ'da sporu atağa kaldıracak, Altındağ'da spor yatırımlarını hayata geçirecek ve yeni şampiyonları Altındağ'dan yetiştireceğiz. Bu hayalimizi gerçek yapmak için gereken adımları bir bir atıyoruz. Altındağ'ı her alanda olduğu gibi, spor alanında da zirveye taşıyacağız inşallah..." ifadelerini kullandı. 

ŞAMPİYONLARIN ADRESİ

Altındağ'da altın değerinde spor yatırımlarını hayata geçireceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı "Altındağlı çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıklı geleceği için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Spor tesisleri ve yüzme havuzları yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Altındağ'ın azimli, sportmen ve çalışkan gençleri için ne yapsak az...” dedi.
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18 Tem 2020 - 09:27 Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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