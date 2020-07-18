Toplu taşıma araçlarında sticker uygulaması başlatıldı - Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ankara Zabıtası ise Yenimahalle (Cento) Dolmuş Durakları, Esenboğa Taksi, Altınpark 413 Halk Otobüsü son durağı ile İskitler Servis Araçları noktasında araçların dezenfekte edildiğine dair yapıştırma (sticker) uygulaması başlattı. Yeni uygulamayı Başkent genelinde yayınlaştıracak olan Büyükşehir Belediyesi, hijyen paketleri de dağıtıyor.

COVID-19 salgın sürecinin başladığı günden bugüne kadar toplum sağlığı için Başkent’te toplu taşıma araçlarında hem esnafa hem de vatandaşlara ücretsiz hijyen desteği sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecinde de bu çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Ankara’da merkez ve ilçelerde kamu kurum ve kuruluşları ile ortak alanlar dahil taksiden dolmuşa, otobüsten metroya kadar birçok noktada yoğun dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta Daire Başkanlığı da Başkent’te yeni bir uygulamayı hayata geçirerek, dezenfeksiyon işlemi tamamlanan toplu taşıma araçlarına “Bu toplu taşıma aracı Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenli olarak dezenfekte edilmektedir” yazılı yapıştırmalar (sticker) yerleştirmeye başladı.

UYARI ÇIKARTMASI UYGULAMASI YAYGINLAŞACAK

Ankara Zabıtası ilk kez Yenimahalle (Cento) Dolmuş Durakları, Esenboğa Taksi, Altınpark 413 Halk Otobüsü son durağı ile İskitler Servis araçları noktasındaki araçlarda sticker uygulaması gerçekleştirdi.

Taksici, dolmuşçu ve servis esnafına maske ve el dezenfektanının yer aldığı hijyen paketleri de dağıtan Ankara Zabıtası, kent genelinde bu uygulamayı yaygınlaştıracak.

Yenimahalle (Cento) Dolmuş Durağında toplam 375 dolmuşçu esnafına hijyen paketi dağıttıklarını ve sticker uygulamasını başlattıklarını belirten Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, şu bilgileri verdi:

“Covid-19 ile mücadele kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak minibüsçü esnafımızın yanında yer aldık. Dolmuşçu esnafının yanı sıra taksici esnafımıza da maske ve el dezenfektanı dağıttık. Araçların dezenfeksiyon işlemlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını anlatan stickerları yapıştırdık. Ankara halkı dolmuşları huzurlu ve gönül rahatlığı içinde kullanabilirler.”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Pandemi sürecinde Büyükşehir Belediyesinin verdiği destekten çok memnunun olduklarını dile getiren Ankara Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Hasan Hüseyin Sertkaya, “Salgının başladığı günden bu yana bizlere her konuda destek olan Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederim’’ dedi.

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Genel Sekreteri Erşan Ağören, “Bu süreçte bizlere maske ve dezenfektan dağıtan, gıda ve yakıt desteğinde bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç’a çok teşekkür ederim’’ diye konuşurken, toplu taşıma esnafı, hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mehmet Özçelik: “Bizlere gıda yardımı ve yakıt desteğinin yanı sıra maske ve el dezenfektanı dağıtan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ederim.”

-Mustafa Terzi: “Bizlere zor günlerimizde destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

TAKSİCİ ESNAFI DA UNUTULMADI

Büyükşehir ekipleri tarafından Esenboğa Taksi Durağında 120 taksi dezenfekte edilirken, pandemi sürecinde iş yapamadıklarını ifade eden Esenboğa Taksiciler Kooperatif Başkanı Hasan Tağluk, “ Koronavirüs salgını sürecinde Esenboğa Havalimanının kapalı olmasından dolayı iş yapamadık. Bu zorlu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibine çok teşekkür ederim” derken, taksici esnafı Şenol Solak da, “Koronavirüs salgını sürecinde bizlere maddi ve manevi her konuda destek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” sözleriyle teşekkür etti.

İskitler Servis Araçları noktasında 200 servis aracında dezenfeksiyon işlemi uygulayan Büyükşehir Belediyesi daha sonra bu işlemi Altınpark 413 Halk Otobüsü son durağında ilk etapta 20 otobüs için de yaptı. Ekipler önümüzdeki günlerde toplamda 400 otobüsün daha dezenfekte işlemini tamamlayarak, araçlara sticker’ları yapıştıracak.

Ankara Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da Büyükşehir Belediyesinin desteği için teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana Büyükşehir Belediyesi araçların hem hijyen temizliklerini gerçekleştirdi hem de arkadaşlarımıza da maske ve el dezenfektanı dağıttı. Şimdi de araçlarımızın dezenfekte edildiğini gösterir sticker’lar yapıştırıldı. Vatandaşlarımız araçlarımıza gönül rahatlığıyla binebilir. Emeklerinden dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ise Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hijyen desteğinin esnaf ve vatandaşlar için önemli olduğunu vurgulayarak, “Araçlarımız Büyükşehir ekipleri tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor” dedi.

Servis şoförü Satılmış Sarıcı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgının başladığı günden bugüne kadar desteğini hiç esirgemediğini ifade ederken, bir başka servis şoförü Mehmet Yılmaz da, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu süreçte bizi yalnız bırakmadı, araçlarımızı dezenfekte etti. Maske ve el dezenfektanı ihtiyacımız sürekli karşılandı. Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum” sözleriyle düşüncelerini paylaştı. Otobüs şoförü Yılmaz Öcalan da, toplum sağlığını önceleyen hizmetler sayesinde daha güvenli ve sağlıklı seyahat ettiklerinin altını çizdi.