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18 Tem 2020 - 11:56- Spor G: 18 Tem 2020 - 12:31

Beşiktaş’ta hedef 3 puan

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta tek hedef galibiyet. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Burak Yılmaz, dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, golcü futbolcuyla ilgili son karar bugün verilecek. Yıldız futbolcunun forma giyme ihtimali yüksek.
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Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta gözler Burak Yılmaz’da. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemeyen ve Yeni Malatyaspor mücadelesinde takımını yalnız bırakmak zorunda kalan Kaptan Burak, Fenerbahçe derbisinde forma giyebilmek için tüm şartları zorluyor. Hafta başından bu yana bireysel antrenmanlarını sürdüren ve tedavisine deva edilen golcü futbolcu, dün ilk kez takımla birlikte çalışmaya katıldı. Bireysel programını tamamladıktan sonra takımla çalışmasını sürdüren yıldız oyuncu, bugün yapılacak taktik idmanda yer alacak. Derbi maçta oynamayı çok isteyen Burak Yılmaz’ın, Fenerbahçe’ye karşı forma giyme ihtimali yüksek. Burak’ın yokluğunda gol yollarında sıkıntı yaşayan siyah-beyazlılarda yaşanan bu gelişme, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yüzünü güldürdü.

BOATENG SAHADA OLACAK

Kasımpaşa maçının ardından aşil tendonundaki ağrıları artan ve bu nedenle Malatya’ya götürülmeyen Ganalı yıldız Boateng de ağrılarından kurtuldu ve Fenerbahçe karşısında forma giyebilecek duruma geldi. Burak Yılmaz’ın yer almadığı taktik antrenmanlarda santrfor pozisyonunda oynayan Boateng, dünkü idmanda ise forvet arkasında yer aldı. Burak Yılmaz’ın forma giyip giymeyeceğinin belli olmasıyla birlikte Boateng’in de Fenerbahçe derbisindeki görevi belli olacak. Burak oynarsa, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Boateng’i forvet arkasında sahaya sürecek. Burak’ın yokluğunda ise Ganalı golcü, Kartal’ın gol ayağı olacak.

SAVUNMA VİDA-ROCO İKİLİSİNE EMANET

İspanyol savunmacı Victor Ruiz’in hafta içinde sözleşmesini tek taraflı feshederek takımdan ayrılmasının ardından gözler savunmaya çevrildi. Ruiz’in gidişini çok problem etmeyen ve "Giderse gitsin, kalan sağlar bizimdir. Sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız" diyen Sergen Yalçın, bu noktada Vida-Roco ikilisine şans verecek. Genç oyuncu Erdoğan’ı da maç kadrosuna dahil edecek olan Yalçın, olası bir sakatlık durumunda bu bölgenin alternatifini belirledi.

N’KOUDOU CEZALI, LJAJİC VE UMUT YOK

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisi öncesinde 3 eksik bulunuyor. Yeni Malatyaspor deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen N’Koudou, sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyemeyecek. 24 Haziran’da yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan Adem Ljajic ve Umut Nayir de sezonu kapattı. 2 futbolcunun son yapılan testleri negatif olarak açıklansa da, TFF protokolleri gereği 5 gün arayla 3 kez teste girmeleri gerekecek. Ligin bitimine 2 maç olduğu için, bu 2 futbolcu, zaman problemi nedeniyle kalan maçlarda oynayamayacak. Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezasını tamamlayan Atiba ise formasına kavuşuyor. Ayrıca sakatlıklarını atlatan Dorukhan Toköz ve Douglas da takımla çalışmalara başladı.

DERBİ ’DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ’NDE OYNANACAK

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 19.07’de kutlanan Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde oynanacak olması da bir başka tesadüf. Siyah-beyazlıların hedefi, rakibini bu anlamlı günde mağlup ederek Sivasspor’un hata yapmasını beklemek olacak. Yiğidolar’ın Gençlerbirliği karşısında olası bir puan kaybında 3. sıraya oturmak isteyen Beşiktaş, Trabzonspon’un Avrupa’dan 1 yıl men edilmesinin onaylanması halinde önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme hakkı kazanacak. Yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta oynanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını ise Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Beşiktaş’ın Fenerbahçe derbisine şu 11’le çıkması bekleniyor:

Ersin - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner - Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Diaby (Boyd) - Burak Yılmaz.
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18 Tem 2020 - 11:56 İHA İstanbul- Spor

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