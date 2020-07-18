Metroda patlama: 4 yaralı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Şulyavska metro istasyonunda kimliği belirsiz kişilerce bir çöp kutusuna bırakılan patlayıcı cihazın infilak ettiği belirtildi.
Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, “Patlamanın etkisiyle olay yerinde bulunan vatandaşlardan 4’ü yaralandı. Yaralananlardan 22 yaşındaki öğrenciye olay yerinde sağlık müdahalesi yapılırken diğer 3 kişiye ise hastanede müdahale edildi” ifadeleri kullanıldı. Patlama metro istasyonundaki camların parçalandığı bildirildi.
Ukrayna polisi, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, bir yandan da görgü tanıkları araştırılıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.