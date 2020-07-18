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18 Tem 2020 - 12:16- Dünya G: 18 Tem 2020 - 12:18

Metroda patlama: 4 yaralı

Metro istasyonunda meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Şulyavska metro istasyonunda kimliği belirsiz kişilerce bir çöp kutusuna bırakılan patlayıcı cihazın infilak ettiği belirtildi.

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada, “Patlamanın etkisiyle olay yerinde bulunan vatandaşlardan 4’ü yaralandı. Yaralananlardan 22 yaşındaki öğrenciye olay yerinde sağlık müdahalesi yapılırken diğer 3 kişiye ise hastanede müdahale edildi” ifadeleri kullanıldı. Patlama metro istasyonundaki camların parçalandığı bildirildi.

Ukrayna polisi, konuya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelenirken, bir yandan da görgü tanıkları araştırılıyor.
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18 Tem 2020 - 12:16 İHA - Dünya

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