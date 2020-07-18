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18 Tem 2020 - 12:54- Asayiş G: 18 Tem 2020 - 13:01

HDP’li vekilin tecavüz skandalında flaş gelişme!

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik’in seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM’ye gönderdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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HDP’li vekil Tuma Çelik, 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin’de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik’in toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıktı. HDP’den yapılan yazılı açıklamada, Tuma Çelik’in partiden istifa ettiği bildirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı TBMM’ye gönderdi.
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18 Tem 2020 - 12:54 İHA Mardin- Asayiş

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