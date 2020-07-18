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18 Tem 2020 - 13:22- Asayiş

Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde EYP imhası

Milli Savunma Bakanlığı, Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandoların, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP tespit ettiğini ve EYP’yi imha ettiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “PKK terör örgütünün bir alçak tuzağı daha komandolarımızın dikkati sayesinde önlendi. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Yüksekova-Çobanpınar yolu üzerinde arama tarama yapan komandolarımız, telsiz düzenekli uzaktan komutalı EYP’yi tespit ederek imha etti” denildi.

Bakanlık, imha edilen EYP’ye ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

(İHA)

18 Tem 2020 - 13:22 İHA Ankara- Asayiş

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