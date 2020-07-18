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18 Tem 2020 - 15:39- Asayiş G: 18 Tem 2020 - 15:41

Salih Müslüm'ün yeğeninden şok ifadeler: "Örgüt toplantılarında Türkçe konuşuluyor, kararlar Türkçe yazılıyor"

Emniyetteki ifadesine göre Dalya Mahmut Müslüm, babasının "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldı PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında 7 ay kaldığını belirten Müslüm, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi teröristlerin de katıldığı toplantılarda Türkçe konuşulup, kararların Türkçe yazıldığını bildirdi.
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Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan PYD/ PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm, babasının "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim." sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldığını anlattı.

AA muhabiri, 15 Temmuz'da Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan 21 yaşındaki Müslüm'ün ifadesinin ayrıntılarına ulaştı.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Müslüm, emniyetteki ifadesinde, babası Mahmut Müslüm'ün daha önce "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim." sözü verdiğini, bunun üzerine kendisinin 2013'te 14 yaşındayken örgüte katıldığını ve bir süre Kamışlı çocuk kampında bulunduğunu belirtti.

- "Örgüt toplantılarında Türkçe konuşuluyor, kararlar Türkçe yazılıyor"

PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında 7 ay kaldığını kaydeden Müslüm, Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin, toplantı amacıyla sık sık karargaha geldiklerini, 2-3 gün süren toplantılarda sürekli Türkçe konuşulup kararların Türkçe yazıldığını bildirdi.

Müslüm, Türkiye'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle Suriye'den örgüt saflarına geçenler arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını beyan etti.

- "ABD ve Fransa askerleri örgüt mensuplarına drone eğitimi veriyor"

YPG'nin kadın yapılanması YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi üyelerinin, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG mensuplarını denetleyip koordine ettiğini, eylem talimatı verip lojistik ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Müslüm, örgütün her evden "vergi" adı altında zorla 100 lira topladığını anlattı. Müslüm ayrıca her evden bir çocuğun zorla YPG saflarına katıldığı bilgisini paylaştı.

Müslüm, örgüt bünyesinde teröristlere yönelik drone eğitimlerinin daha çok ABD ve Fransa askerlerince verildiğini öne sürdü.

Dalya Mahmut Müslüm, Suriye'de faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yaptığını da itiraf etti.

18 Tem 2020 - 15:39 AA Ankara- Asayiş

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